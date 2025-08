După victoria obținută de Rapid în fața lui FC Botoșani, Cristi Manea, care a oferit și un assist la primul gol al lui Baroan, a anunțat că ia în calcul despărțirea de Rapid.

Marius Șumudică: ”E interes din Turcia pentru Manea!”

Motivul? Fundașul lateral este nemulțumit de numărul minutelor jucate și spune că acest lucru îi ridică probleme când vine vorba despre convocarea la echipa națională.

Marius Șumudică susține că Manea nu duce lipsă de opțiuni. Fostul antrenor al lui Rapid a dezvăluit că o echipă din prima ligă a Turciei se interesează de împrumutul fundașului dreapta al lui Rapid.

”Manea este un jucător cu potențial, are capacitate foarte mare de efort. Eu știu că este interes de la o echipă din Turcia pentru el în momentul de față. E o echipă interesată din prima ligă care ar vrea să îl ia împrumut un an de zile”, a spus Șumudică la Fanatik.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Cristi Manea, conform Transfermarkt.

Ce a spus Cristi Manea după Rapid - FC Botoșani

”Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut, dar e normal, când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri.

Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Cristi Manea la finalul jocului.