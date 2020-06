Antrenorul Gigi Becali a COMIS-O! "E vina mea! Am uitat ca e Tanase pe teren, daca stiam il scoteam!" Patronul FCSB-ului l-a luat la tinta pe capitanul echipei

Gigi Becali l-a luat in vizor pe capitanul Florin Tanase dupa infrangerea in fata Astrei, scor 3-2.

Gigi Becali spune ca a facut o greseala capitala in meciul de astazi. Patronul ros-albastrilor a uitat ca mai este Tanase in teren si daca si-ar fi dat seama de acest lucru l-ar fi schimbat imediat.

Capitanul este acuzat de lipsa de barbatie dupa infrangerea usturatoare care a spulberat orice speranta la titlu pentru FCSB:

"Trebuia sa castigam azi 6-0. Daca la 2-0 fiecare joaca numai aiurea, fara niciun fel de dorinta. Noi trebuie sa tinem cont ca daca am fi castigat meciul asta, noi eram cam siguri de cupele europene. Trei puncte peste Botosani. Asa avem emotii la cupele europene. Daca noi jucam asa nu avem cum sa castigam cu Botosani. Noi nu am batut o echipa care nu voia sa joace. Nu s-a ambitionat... S-a intamplat ca eu sunt vinovatul. E vina mea ca am uitat ca e Tanase pe teren, asta e vina mea. Trebuia scos, dar eu am uitat ca mai e pe teren. Daca stiam il scoteam eu. Am uitat ca e pe teren...

Nu stiu ce are, aici e vorba de barbatie. Sunt copii, e copil. Dumitru e barbat, e fotbalist. Imi pare rau ca nu l-am bagat de la inceput. S-a vazut ca are dorinta sa joace fotbal", a spus Gigi Becali la Digi Sport.