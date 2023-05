Andrei Ivan, un monument de încredere după succesul cu Rapid: „E prima dată când nu am avut emoții la penalty!”

Universitatea Craiova a câștigat pentultimul meci al sezonului, 3-2 cu Rapid. Victoria oltenilor este cu atât mai spectaculoasă, având în vedere că au evoluat în inferioritate numerică din minutul 47, când Mihai Căpățînă (27 ani) a văzut al doilea cartonaș galben, și au avut puterea să marcheze două goluri în poarta lui Horațiu Moldovan (25 ani).

Andrei Ivan, fericit după succesul din Giulești

Andrei Ivan (26 ani) a fost omul meciului în Giulești. A marcat două goluri și i-a asigurat Universității Craiova locul 4, înainte de ultima etapă a sezonului. La flash-interviu, căpitanul grupării din Bănie a dezvăluit că nu a avut nicio emoție când l-a învins pe Horațiu Moldovan de la „11 metri” de două ori, pentru că prima lovitură s-a repetat din cauza faptului că Jovan Markovic (22 ani) a intrat în careu.

„Suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte și că orice ar fi rămânem pe locul 4. În turul campionatului am condus 2-0 și am terminat la egalitate Aici în Giulești e un teren greu.

Nu am avut emoții la acest penalty, a fost prima dată de când execut când nu am emoții. M-am gândit că nu se aruncă tot acolo. Văd că ne priește să jucăm în 10, avem un grup bun, suntem uniți”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.

Andrei Ivan a vorbit și despre discuția de la finalul partidei cu Cristi Săpunaru (39 ani), cu care are o relație bună de la echipa națională.

„Suntem prieteni de la echipa națională, m-au crescut el și cu Moți. Era normal să vorbim”, a mai spus Andrei Ivan.