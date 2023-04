Andrei Ivan încinge spiritele în Gruia: „CFR Cluj e mai slabă!” 

Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, 1-1, în runda a doua din play-off. Cele două goluri au fost înscrise într-un interval de 3 minute. Prima dată a punctat Lovro Cvek (27 ani), în minutul 69, cu o lovitură de cap, ca în minutul 72, Elvir Koljic (27 ani) să restabilească egalitatea după o eroare în apărarea ardelenilor.

Andrei Ivan nu o mai consideră pe CFR Cluj la fel de puternică

Andrei Ivan (25 ani) este dezamăgit că Universitatea Craiova nu a fructificat ocaziile din finalul partidei și că, astfel, a ratat șansa de a o învinge pe CFR Cluj. Referitor la adversara din ultima rundă, căpitanul din Bănie a precizat că nu a mai simțit echipa pregătită de Dan Petrescu (55 ani) la fel de puternică precum în sezoanele precedente.

„Sunt puţin dezamăgit pentru că puteam să câştigăm pe final. Din câte am înţeles am avut şi un penalty nedat. Am dominat de la început această partidă, dar nu am reuşit să marcăm. Am avut şi două probleme cu accidentările în prima repriză. Este important că nu am pierdut.

Mă ambiţionează şi lucrurile care s-au spus despre mine în trecut. De la meci la meci vreau să fiu mai bun şi să marchez pentru Universitatea Craiova.

Încă nu ne gândim la titlu. Trebuie să terminăm pe podium, să luăm încetul cu încetul. Nu vreau să comentez nimic de CFR, dar nu mi s-a părut o echipă ca în sezoanele trecute. (Reporter: Deci mai slabă?) Da, este mai slabă”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 34 de puncte și rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de liderul Farul Constanța, care a remizat cu Rapid, 1-1.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe locul trei în clasament și rămâne pe poziția a patra, cu 29 de puncte, la un singur punct în spatele FCSB-ului, care va juca împotriva lui Sepsi OSK, pe 3 aprilie, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.