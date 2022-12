Chiar dacă a reușit să promoveze în Superligă și să-și asigure banii din drepturile TV, Petrolul are datorii de 1,4 milioane de euro, susține Dumitru Dragomir, care spune că a fost aproape de a se implica la gruparea prahoveană. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit ce l-a determinat să se răzgândească.

În dialog cu Dumitru Dragomir, Vivi Răchită a încercat să-l convingă pe aceasta să se răzgândească, dar fără succes.

Dumitru Dragomir, aproape de a se implica la Petrolul Ploiești: ”Am vorbit cu toți”

N-aveți ce face, datoriile nu sunt mari, sunt rezonabile. 1,4 milioane eșalonate nu sunt foarte mari. Problema este acum, le trebuie vreo 500.000 de euro să plătească toate salariile și să o ducă până în primăvară. Cine vine, un investitor la Petrolul, face o mare afacere acum. Îl găsisem, dar nu mai riscă. Nu vrea să mai riște, prin câte a trecut... Mitică Dragomir!

Vivi Răchită: De ce nu veniți? Erați aici, aproape!

Dumitru Dragomir: Era gata, gata! Au fost la limită să mă implic, dar am stat și m-am gândit că d-abia am scăpat din nenoricile fotbalului românesc și intram iar în ele... Din punct de vedere financiar, Petrolul este de luat, are stadion bun, are suporteri foarte mulți. Dar pe suporteri trebuie să-i mulțumești! Cine intră la Petrolul trebuie să bage și 2-3 milioane de euro în jucători, să aducă jucători de valoare. La Petrolul nu te poți juca, trebuie să ai inteligență!

Am luat o hotărâre în familie, mai găsisem și pe cineva care venea lângă mine. Din punct de vedere financiar era de dus. Din punct de vedere emoțional și al vârstei nu mai e de mers în fotbal. Recomand celor care vor să se implice, să se implice la Petrolul.

Dumitru Dragomir: Vezi că acum sunt avocatul Petrolului! Au stadion bun, cu chirie modică, au suporteri peste 8000 la fiecare meci, au ceva sponsori. Trebuie să lucreze și prefectul, și președintele consiliului și primarul. Pot să facă asociere, Petrolul 52 este un ONG.

Vivi Răchită: Pot să facă, dar cu certificat fiscal zero. Noi am vrut să facem anul trecut, dar nu s-a putut.

Dumitru Dragomir: Vivi, ești nebun! Ce înseamnă 1,4 milioane de euro? Ce dracu...

Vivi Răchită: N-au vrut, i-am chemat acum un an și jumătate la primărie. Au zis că nu vor politic, că echipa lor privată...

Dumitru Dragomir: Vivi, am stat de vorbă cu ei. Părerea mea este că fără ajutorul primăriei și prefecturii nu va reuși nici unul care are foarte mulți bani. S-a făcut o greșeală acolo. Am fost în tratative cu ei două săptămâni, ieri trebuia să se semnăm documentele. Am vorbit cu toți.