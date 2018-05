"Am obosit!" Inca un antrenor din play-off si-a anuntat PLECAREA la finalul campionatului!

Dupa Gica Hagi, un alt antrenor din play-off e gata sa lase banca libera.

Gigi Mulescu spune ca va pleca de la Astra dupa meciul cu Steaua. Desi patronul Niculae i-a propus prelungirea, Multescu vrea sa se desparta de Astra. A obosit! :)

"Mi s-a propus prelungirea, clubul mi-a zis sa vorbim dupa meciul cu Steaua. Dar dupa ce vad in campionatul asta... am obosit", a spus Multescu.



Multescu a preluat-o pe Astra la inceputul lui aprilie, dupa doua infrangeri suferite de Edi Iordanescu in primele doua etape din play-off, cu Craiova (0-1) si Viitorul (0-2).