Alibec, sincer după egalul de pe Giulești: „Sunt supărat” Ce a transmis atacantul Farului

Denis Alibec și-a scris numele pe tabelă în minutul 20, când Grameni i-a pasat excepțional. Însă, asta nu a fost de ajuns, căci giuleștenii au restabilit egalitatea în partea a doua a meciului.

După joc, Alibec a evidențiat faptul că este bucuros, pentru că a reușit să marcheze, însă este supărat, fiindcă echipa sa nu a reușit să culeagă cele trei puncte.

Alibec: „Lucrul ăsta ne-a dat înapoi”

„Supărat că nu am putut să luăm cele trei puncte. Am jucat timorat, nu am putut să ne facem jocul nostru.

Știam că vor lăsa spații în spatele lor, am lucrat asta și la antrenament. Mă bucur că am marcat, dar sunt supărat că nu am câștigat meciul.

Cred că au marcat foarte repede și lucrul acesta ne-a dat puțin înapoi. După, ne-am revenit un pic și chiar puteam marca golul doi noi. Puteau și ei, dar până la urmă s-a terminat 1-1.

Pentru noi este un punct pierdut, pentru că noi jucăm doar la victorie, chiar dacă Rapid are o echipă bună, cu suporteri extraordinari.

Sperăm să fie toate meciurile la fel de frumoase”, a spus Denis Alibec, după meci.

Rapid București - Farul Constanța 1-1

Farul Constanța a intrat mai bine în joc. Denis Alibec a înscris un gol fantastic după o pasă pe măsură oferită de Grameni, în minutul 20.

În partea a doua a meciului, Rapid a controlat jocul pe măsură. Cristi Săpunaru a restabilit egalitatea în minutul 52, din centrarea lui Ioniță II.

Pe final, giuleștenii au fost aproape de a smulge victoria, însă golul magistral al lui Emmers a fost anulat de intervenția VAR.

Scorul a rămas 1-1, iar ambele echipe au plecat acasă cu câte un punct, după un derby pe măsură pe Stadionul "Giulești - Valentin Stănescu".

Echipele de start: