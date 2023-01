Din 2023, Alexandru Ișfan (23 ani) va evolua la Universitatea Craiova. Atacantul a fost cumpărat de la FC Argeș în schimbul sumei de 650.000 de euro și i s-a oferit un contract pe o perioadă de trei sezoane și jumătate.

Alexandru Ișfan vrea titlul cu Universitatea Craiova

Atacantul a mărturisit că este încântat că a sosit în Bănie și că speră că la finalul sezonului să sărbătorească titlul de campion alături de colegii săi. De asemenea, Alexandru Ișfan a precizat că un factor important al acestui transfer a fost că îi știa pe majoritatea jucătorilor de la Universitatea Craiova.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea Craiova. Referitor la cum mă simt ştiind că am fost dorit, au fost discuţii de mai mult de doi ani de zile şi acum mă bucur că într-un final s-au concretizat şi am semnat şi sunt foarte fericit. Ce m-a făcut să aleg Craiova? Sunt prieteni pe care îi am aici la echipă, suporterii minunaţi, stadionul şi multe chestii, nu le pot spune pe toate, dar sunt foarte fericit. Vreau să îmi ajut echipa cât mai mult, să marchez, iar la final, în vară, să ne bucurăm cu toţii şi să fim campioni.

Mă ştiam cu băieţii de la under 21, cu Markovic, Vladi Screciu, Cîmpanu, Baiaram, plus că Florescu e de la mine din oraş, ne ştim de mici, cu Nistor mă ştiu… O dată cu pasul făcut la Universitatea Craiova, e un obiectiv al meu să fac pasul şi la naţionala mare a României. Abia aştept să fiu pe 'Ion Oblemenco', să cântăm la finalul meciurilor alături de fani”, a declarat Alexandru Ișfan pentru conturile de social media ale oltenilor.

În acest sezon la FC Argeș, Alexandru Ișfan a fost utilizat în toate meciurile din campionat de Andrei Prepeliță (37 ani) și Marius Croitoru (42 ani). În 21 de partide, atacantul cotat de Transfermarkt la 800.000 de euro a marcat de 4 ori și a oferit 4 pase decisive.