Unirea Slobozia a deschis scorul în Giulești încă din minutul 6, prin Yusov, însă Rapid a reușit egalarea prin Kait, în minutul 23. Meciul a fost extrem de spectaculos, cu numeroase ocazii de gol, iar giuleștenii au reușit, până la urmă, să dea lovitura în minutul 90+7.

Alex Dobre, eroul din Giulești la Rapid - Unirea Slobozia 2-1



Intrat în debutul actului secund, Alex Dobre a marcat pentru 2-1 cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Gojkovic. Fotbalistul cu două meciuri la naționala României spune că "a simțit" că va marca în ultimul minut.



"Sunt foarte obosit. Mi-am dat toată energia. Sunt foarte fericit pentru că am marcat. Am dat totul ca să marchez și să aduc victoria echipei, dar a fost munca tuturor. Sunt fericit că în această seară am luat toate cele 3 puncte.



Am stabilit de la începutul meciului că nu o să ne pierdem calmul, ceea ce s-a și întâmplat. Am sperat până în ultimul minut și golul a venit.



Mi-am luat energizantul. Am avut foarte multă energie. Asta le-am transmis și coechipierilor. Am avut un feeling că voi înscrie în ultimul minut. Am simțit, nu știu cum. Înainte de gol, cu un minut-două, am simțit că vom marca.



S-a văzut clar că și-a dorit și Slobozia. Noi ne-am dorit mai mult decât ei, iar victoria a venit. Cine își dorește mai mult obține victoria", a spus Alex Dobre, după victoria cu Unirea Slobozia.

Alex Dobre a ajuns la 4 goluri marcate în tricoul Rapidului. Precedenta reușită, contra Universității Craiova (1-0), a fost tot una de 3 puncte pentru giuleșțeni.



Rapid se menține pe locul 6, cu 38 de puncte, la trei lungimi peste a șaptea clasată, Petrolul, care are un meci mai puțin.