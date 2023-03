Alex Chipciu s-a dezlănțuit: „La cât de nebun sunt, mai bine că nu am jucat cu CFR!” Avertizează: „Trebuie să ne luăm scuturile și săbiile!”

U Cluj a primit vizita lui FC Argeș în primul meci din play-out. Ardelenii s-au impus cu un categoric 2-0, grație golurilor înscrise de Martin Reclame (25 ani) și Dragoș Tescan (23 ani), în minutele 45 și 90+5.

Alex Chipciu se teme de meciul cu UTA Arad

În următorul meci, U Cluj se va deplasa pe terenul UTA-ei Arad, iar cu această ocazie, Alex Chipciu (33 ani) a ținut le transmită arbitrilor să mai permită jocul dur al elevilor lui Laszlo Balint (43 ani).

„Nu am făcut cel mai bun meci, dar și Argeșul s-a prezentat foarte slab. Nu am avut intensitate, m-am așteptat să avem mai multă răutate pentru a ne salva. Dar cred că și șansa a fost de partea noastră, am marcat când a trebuit, ne-am apărat și am câștigat.

Urmează un meci foarte dificil la UTA, trebuie să ne luăm cu noi scuturile și săbiile pentru că știm că vor juca foarte dur și, pe acesta cale, vreau să rog arbitrii să nu mai permită jocul lor peste limită. Și mie îmi place bărbăția, dar în afară, nu pe teren. Nu vreau să zic că am luat o opțiune, dar e important că am bătut și ne-am distanțat de FC Argeș, dar sunt stresat și mi-e frică puțin de UTA”, a declarat Alex Chipciu la finalul meciului cu FC Argeș.

Alex Chipciu: „Nu sunt lingău și nu zic să perii suporterii!”

Internaționalul român a vorbit și despre derby-ul Clujului, în care CFR s-a impus cu un categoric 4-0. Acesta nu a avut drept de joc contra fostei sale echipe, dar consideră că a fost o decizie înțeleaptă să nu fie prezent pe teren. Chipciu crede că temperamentul său ar fi cauza probleme.

„La cât de nebun sunt eu și la ce probleme am eu cu nervii, cred că e bine că nu am jucat cu CFR, dar am fost pe stadion. Nu sunt lingău și nu zic să perii suporterii, dar de când am venit, țelul meu a fost să încerc să ne salvăm.

La cum a început campionatul, chiar de la pregătire, am zis că e groasă și m-am gândit ce nebun am fost. Apoi, s-au mai schimbat antrenorii, ne-am mai legat, iar acum parcă încep să respir și să văd luminița.

CFR ne-a dominat total, dar până în minutul 20, mă gândeam că o să avem șanse. CFR are echipă experimentată, au profitat. Ce pot să remarc este entuziasmul fanilor, pentru oraș a fost ceva foarte bun. Din păcate, am pierdut, am dezamăgit fanii.

Dar sper, cu cele 3 puncte de azi, chiar nespectaculoase, să ne îndeplinim obiectivul. Acasă, cel puțin, suntem pe locul 4-5 ca număr de puncte, eram la egalitate cu Steaua (n.r. FCSB) la un moment dat.

Gazonul e jalnic, dar stadionul, cu emulația suporterilor, ne dă această stare. Și în deplasare am avut probleme. Cu UTA va fi greu, cred că și ei pot să fie sus, au antrenor, suporteri, spirit, sunt foarte sus aici”, a mai spus Alex Chipciu.

