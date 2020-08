Alerta pentru echipele din Liga 1! Noul sezon e gata sa inceapa: data la care va lua start campionatul

Comitetul de Urgenta al FRF a sustinut astazi o sedinta prin care a adoptat mai multe modificari in ceea ce priveste sezonul competitional 2020 - 2021 din Liga 1.

Actualul sezon a luat sfarsit, fara sa se mai dispute meciurile restante din playoff si playout. Nicio echipe din Liga 1 nu va retrograda direct, iar singurul duel care va mai avea loc va fi cel de baraj dintre Chindia Targoviste si Mioveni. Partidele sunt programate pe 9 si 12 august, in format tur/retur.

Razvan Burleanu a anuntat ca noul sezon are sanse mari sa inceapa la data de 22 august, astfel ca echipele vor avea parte de o pauza extrem de scurta.

Noul sezon regulat din Liga 1 va avea 30 de runde, cu meciuri tur/retur. 6 echipe vor merge in playoff, care vor juca in continuare tur/retur, iar celelalte 10 echipe care merg in playout vor juca meciurile intr-o singura mansa.

La finalul sezonului, ultimele 2 echipe din playout vor retrograda direct, iar ocupantele locurilor 7 si 8 vor juca un paraj cu locurile 3 si 4 din Liga 2. De asemenea, echipa care termina pe primul loc in playout va putea sa joace un meci de baraj cu echipa din playoff care termina pe ultimul loc de cupa europeana.