Alibec: "Aveam chef de joc de la nationala. M-am intors odihnit!" :) Atacantul a ingropat-o pe FCSB si fanii ros albastrilor l-au injurat: "Asta e romanul!"

Alibec a marcat doua goluri in poarta celor de la FCSB si a fost cel mai bun om din teren, alaturi de prietenul sau bun, Budescu.

"Ma bucur ca am reusit sa marchez si sa castigam, din pacate nu stiu ce au suporterii Stelei cu mine. I-am suparat probabil, dar cand nu am marcat meciul trecut aici ma aplaudau, acum ma injura. Asta e, asta e romanul! Aveam chef de joc de la nationala, ca acolo nu am jucat si m-am intors odihnit. Nu stiu, depinde cine va veni si ce se va intampla. Eu trebuie sa joc, sa fiu sanatos si vom vedea daca voi juca. E un loc meritat pentru ce am aratat in ultima perioada. Ne bucuram ca suntem acolo sus si urmeaza patru meciuri grele. Speram sa luam cat mai multe puncte. Nu a fost o revansa, am jucat, le-am aratat ca suntem fotbalisti si asta conteaza", a spus Alibec.