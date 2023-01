Omul de afaceri l-a jignit pe Ganea, despre care a spus că a fost un fotbalist „mediocru”, deranjat fiind de o declarație dată de fostul campion al României.

Mititelu este de părere că rezultatul obținut de echipa sa cu UTA Arad, scor 1-1, nu este unul echitabil, având în vedere că patronul de la FCU Craiova își dorește ca echipa sa să ajungă în play-off.

Adrian Mititelu, scandal în direct cu Liviu Ganea

Adrian Mititelu: Am avut 1-0, ptueam să le dăm 3-4, la noi e problemă până dăm primul gol, până ies adversarii din carapace. Este pentru prima oară când ne domină o echipă acasă, noi care am dominat toate echipele din România. Îmi pare rău că invitatul dumneavostră... care a fost și el un fotbalist foarte mediocru, dar își dă cu părerea de zici că... părerea mea că nici măcar la capitolul mediocru nu te poți încadra, văd că îți dai cu părerea ca specialist. Ești un nespecialist al fotbalului. O asemenea emisiune de mare anvergură nu și-a găsit un alt invitat să-și dea cu părerea.

Liviu Ganea: Unde anume mi-am dat cu părerea de v-a deranjat pe dumneavoastră așa de rău?

Adrian Mititelu: Ai putea să fii la o emisiune de județ, pe undeva. A juca și el pe acolo, au jucat mii de fotbaliști la Dinamo și CFR Cluj. Singura chestiune a lui e că-l chema Ganea ca pe Ganea adevăratul, asta am reținut eu la băitaul ăsta. Pentru mine a fost un fotbalist mediocru. De câte ori l-am văzut numai rău vorbește de echipa noastră. Ai venit la mine în birou când eram junior să te iau în echipă? Ai uitat?

Liviu Ganea: Eu nu vorbesc rău! Nu am nimic cu Craiova și nu am avut niciodată. Eu sunt crescut în Craiova vreo doi ani. Dumneavoastră m-ați apreciat foarte mult, eu eram liderul de generație 88. Dar nu asta e discuția. Eu nu am avut niciodată nimic cu Craiova.

Adrian Mititelu: De ce să nu ne gândim la play-off? Dacă sunt alte echipe care se gândesc la play-off!? Eu am 6-7 jucători care pot juca la orice echipă din România titulari.

Liviu Ganea: Eu vorbesc stric de ce s-a întâmplat aseară, nu de ce a făcut până acum echipa. O echipă care ajunge în play-off trebuie să aibă o anumită constanță. E clar că Craiova are jucători de valoarea, dar parcă lipsește ceva să ajungeți acolo.

Adrian Mititelu: Eu nu am nicio treabă cu Napoli în timpul meciului? Credeți că eu îi spun să îl bage pe ăla? Nu fac așa ceva! Nu e rolul meu! Eu nu iau decizii în locul antrenorului. Nu am cum să fiu mai priceput decât el în timpul meciurilor.