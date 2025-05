Antrenorul Adrian Mihalcea a fost extrem de sincer la final și a lansat o serie de săgeți. Mai mult, a anunțat revanșa în returul de la Clinceni.



Mihalcea, discurs cu subînțeles: „Aroganța se plătește!”



„Terenul greu a stricat într-o oarecare măsură partida. Am pierdut un joc nemeritat, am avut cel puțin trei ocazii clare de a marca, dar nu am reușit. E puțin greu de digerat. Sunt convins că avem puterea să revenim, trebuie doar să credem în continuare în noi și în acest obiectiv.

Foarte simplu, o minge pierdută la mijlocul terenului, un gol banal, primit pe o fază neconstruită, o minge aruncată în față în minutul 85. Se întâmplă, în momentul în care nu reușești... Dacă am fi făcut 2-1, cred că jocul ar fi fost mult mai bine așezat din partea noastră. Trebuie să acceptăm lucrul acesta și să dăm dovadă de mult mai mult pragmatism în retur, pentru a câștiga. La un moment dat, aroganța se plătește.

Acum nu aș vrea să detaliez, dar există un Dumnezeu și sunt convins că lucrurile se vor lega. Mă refer la întreg contextul acestui joc, nu la un anumit grup de persoane.

Aroganța... Când nu ești arogant și e doar ceva de moment, astfel de lucruri nu rămân neplătite. Dar nu plătite de mine, căci nu am nicio luptă cu nimeni, ci așa... în fotbal!

Am pierdut cu 2-1, practic mai avem în față 90 și ceva de minute. Acasă avem, statistic, rezultate bune cu echipe mult mai bine cotate și cred că încrederea echipei... Am acest sentiment că putem întoarce rezultatul. Nu e primul meci în care jucăm cu sabia deasupra capului. Acum este la mâna noastră, așa cum a fost și cu Sepsi. Dacă avem aceeași atitudine și mai multă inspirație, vom întoarce rezultatul.

Trebuie să gestionăm aceste lucruri, nu e nicio problemă, nu ar trebui să ne afecteze. Până la urmă, la final de contract, fiecare poate lua ce decizie vrea. Ghinion, zic eu.

E familia mea, imaginea orașului. Sunt născut și crescut aici și, cu toate greutățile pe care le știți de-a lungul acestui sezon, este un obiectiv pe care îl putem realiza. E o dorință arzătoare de-a mea și voi face tot ce îmi stă în putință să întoarcem acest rezultat”, a spus Adrian Mihalcea după meci.



Returul decisiv e luni, 2 iunie, ora 20:00, la Clinceni. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.