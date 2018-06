Adio 16 echipe in Liga 1! Anunt de ULTIMA ORA: cate echipe promoveaza si cate retrogradeaza

Burleanu promitea in campanie ca va insista pentru 16 echipe in Liga 1 din sezonului 2019-2020.

IMPOSIBIL! In Comitetul Executiv de ieri s-a stabilit continuarea in acelasi sistem din prezent. Astfel, la finalul editiei viitoare din B, vor promova direct doua cluburi, iar unul va merge la baraj, exact ca acum. B-ul va incepe in weekendul 4-5 august. Vacanta de iarna incepe pe 10 decembrie, reluarea e programata pe 23-24 februarie 2019, in timp ce ultima etapa pe 1 si 2 iunie anul viitor. Liga secunda va avea 20 de echipe, printre ele ACS Poli, ASU Poli, UTA, FC Arges, Ripensia, Pandurii, Petrolul, Farul si U Cluj. In C vor retrograda 5 echipe, locurile 16-20.

"Ne uitam si vedem ca pana in 2020 vom avea mai multe stadioane, atat in tara, cat si in Bucuresti. Ne dorim ca din sezonul 2019-2020 sa avem un sistem cu 16 echipe în Liga 1. Dintre ele, 4 sa retrogradeze, iar una să mearga la baraj", spunea Burleanu acum doua luni, cand se afla in campanie.