A picat definitiv transferul lui Alibec in Turcia? "Sunt probleme financiare. Vin doar jucatori liberi!"

Denis Alibec a fost aproape de un transfer in Turcia in aceasta vara, insa mutarea nu s-a mai realizat.

Marius Sumudica a comentat situatia mutarii lui Alibec in campionatul Turciei si spune ca este greu de crezut ca aceasta se va mai produce.

Banii din drepturile de televiziune nu au intrat inca in conturile cluburilor, iar Sumudica spune ca in acest moment se transfera doar jucatori liberi de contract:

"Este foarte greu sa vina la Gaziantep. Gaziantep nu isi permite in momentul de fata sa transfere jucatori. Am facut o oferta atunci. Ne depaseam cu mult conditia noi atunci sa platim 600.000 de euro. Nu sunt bani, in Turcia sunt mari probleme financiare in momentul de fata. Federatia si televiziunile nu au platit inca banii catre cluburi si cluburile trebuie sa faca rost de bani pentru a-si plati jucatorii si pentru transferuri. Foarte multi jucatori, peste 90%, vin liberi de contract", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport.

Marius Sumudica: "Alibec vrea sa prinda un transfer in strainatate"

Antrenorul lui Gaziantep a fost impresionat de prestatia atacantului de la Astra din meciul Romania 1-1 Irlanda de Nord:

"Are 29 de ani, vrea sa prinda un transfer in strainatate. Isi doreste foarte mult, vrea sa inchida gura multora care l-au contestat in anumite momente. Se simte puternic si simte ca poate face mai mult. In momentul in care te doare ce s-a intamplat in teren si ca nu au castigat, pentru mine inseamna mult. Eu de aici plec si de aici caracterizez un jucator", a mai spus Sumudica.