A murit unul din suporterii emblema ai fotbalului romanesc! La peste 80 de ani, nu lipsea la niciun meci al echipei sale: "Schimb trenurile, unde joaca ei sunt si eu!"

Cel mai infocat suporter al celor de la Pandurii Targu Jiu a incetat din viata.

Valeriu Andronache (88 de ani) a incetat din viata. Barbatul din Pojogeni, judetul Gorj, a fost gasit decedat in locuinta sa. Potrivit celor de la pandurul.ro, barbatul a murit in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, cauzat de un aparat radio. Desi incendiul nu a fost unul major, fumul degajat de acesta a contribuit la decesul barbatului, care s-a intoxicat cu monoxid de carbon.

Valeriu Andronache era cel mai batran suporter al echipei Pandurii si mergea in toate deplasarile cu echipa, fiind de cele mai multe ori singurul om din galerie. Anul trecut, acesta a fost invitat sa taie panglica la noul stadion din Targu Jiu.

"Dupa ce galeria s-a dizolvat, am mers singur prin toata tara. Am carnet de cfr-ist, schimb trenurile, prind sau pierd legaturile, unde joaca Pandurii sunt si eu. Imi place sa spun ca toata viata am tras oamenii dupa mine. Am fost mecanic de locomotiva. Acum merg dupa Pandurii", spunea barbatul intr-un interviu.