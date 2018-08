PRO TV transmite LIVE revenirea lui Daniel Ghita in ring! Romanul lupta pentru titlul mondial pe 15 septembrie

Daniel Ghita revine in ring dupa 4 ani.

Daniel Ghita va reveni in ring dupa o pauza de 4 ani! Luptatorul roman va da piept cu Luis Tavares, campionul mondial al promotiei Enfusion la categoria grea.

Ghita este kickboxerul roman cel mai titrat in istorie, avand in palmares titlul mondial in It's Showtime, circuitul ce avea sa devina apoi GLORY. De asemenea, Ghita a luptat in piramida finala a K-1 in 2010, si in finala piramidei GLORY din 2012, cand a fost invins de Semmy Schilt.

In acea seara, Daniel a luptat in 4 meciuri, castigand primele 3, cu Diniz, la decizie, si cu Bouzidi si Ben Saddik prin KO.

Ghita nu a mai luptat din 2014, cand a fost invins la decizie de Rico Verhoeven, cel care domina kickboxingul la categoria grea de 6 ani. Luptatorul roman are insa in palmares nume mari pe care le-a invins, ca Errol Zimmerman, Sergei Lascenko, Freddy Kemayo sau Serghei Kharitonov.

Gala in care Daniel Ghita isi face revenirea in ring are loc in Belgia, la Antwerp, pe 15 septembrie, si va fi transmisa in direct de PRO TV.