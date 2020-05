Dezvaluire socanta a faimoasei Nikki Bella. A fost violata de 2 ori in cateva luni! Trauma care a marcat-o toata viata pe fosta iubita a lui John Cena

Nikki Bella (36 de ani), diva sexy a sporturilor de contact din Statele Unite, a lansat impreuna cu sora sa, Brie, o carte autobiografica in care face marturisiri uluitoare despre cosmarul sexual pe care l-a trait in adolescenta.

Drumoasa Nikki s-a retras in 2019 din circuitul de wrestling WWE, lasand in urma multe regrete, in special pentru publicul masculin. Intre timp, cea mai cunoscuta dintre surorile gemene cu nume de scena Bella s-a concentrat pe viata de familie, alaturi de dansatorul rus Artem Chigvintsev.

Ca o coincidenta extrem de fericita, atat Nikki cat si sora sa Brie sunt in acest moment gravide, ele anuntand ca sunt insarcinate aproape in acelasi timp, la inceputul lui 2020.

Revenind la dezvaluirile incendiare din cartea ”Incomparable”, Nikki Bella sustine ca a fost agresata sexual de doua ori intr-un interval de timp extrem de scurt.

Astfel, la numai 15 ani, Nikki a fost violata de un coleg de scoala despre care credea ca e un bun prieten. Apoi, cateva luni mai tarziu, cand avea 16 ani, americanca a fost violata din nou dupa ce a fost drogata de un barbat mai in varsta.

”E o ofensa oribila pe care o simti in acele momente. Apoi, sentimentele de rusine si de blamare sunt mai greu de suportat decat durerea originala”, s-a confesat Nikki.

De asemenea, fosta sportiva a recunoscut ca a apelat ani la rand la terapie psihologica pentru a putea scapa de trauma mentala a celor doua violuri, ea sperand ca povestea ei trista sa le ajute pe femeile care trec prin situatii similare.