Simone Biles s-a retras și din finala de la sol. Val de susținere din partea vedetelor pentru gimnasta din SUA 

''Simone se retrage din finala la sol de luni şi va decide ulterior dacă va mai participa în cea de la bârnă prevăzută marţi'', a indicat, contul de Twitter, Federaţia Americană de Gimnastică, citat de Agerpres.

Simone Biles era singura gimnastă din competiţie care a obţinuse calificarea în toate finalele individuale.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.