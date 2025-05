După șase ani la grupele de juniori ale lui Inter Milano, Cristi Chivu a preluat direct un club din Serie A. Fostul căpitan al României a fost numit antrenor la Parma, în februarie, când echipa se afla într-o situație critică.



Victor Pițurcă: "Cristi Chivu are toate șansele să antreneze la Inter!"

După 12 meciuri în Serie A, bilanțul lui Chivu arată astfel: două victorii, șapte remize și trei înfrângeri. Printre rezultatele notabile ale Parmei se numără 1-0 cu Juventus, 2-2 cu Inter sau 0-0 cu Napoli.



Înaintea ultimei etape din Serie A, în care va înfrunta Atalanta, în deplasare, Parma încă are emoții. Trupa lui Chivu se află pe locul 16, cu 33 de puncte, doar două peste Empoli, prima formație de sub linie.



Într-un interviu pentru PRO TV, Victor Pițurcă a avut un discurs laudativ la adresa antrenorului Chivu și a explicat de ce consideră că fostul său jucător are șanse importante de a prelua Inter Milano.



"Dintre foștii mei jucători sunt mai mulți băieți care cred că îmi calcă pe urme. Sigur, și cu urcușuri, și cu coborâșuri. Cristi Chivu a jucat la echipe mari, a câștigat Liga Campionilor cu Inter și iată că a reușit să devină antrenor în Serie A, la Parma. Direct, fără să antreneze vreo echipă mare înainte!



Eu cred că el are un mare viitor ca antrenor. Am văzut că a fost solicitat și de Rapid. Eu zic că a procedat foarte bine, cu toate că și când a mers la Parma m-am gândit că riscul e enorm. A reușit să stabilizeze echipa printr-o organizare extraordinară. Are șanse mari să scape de la retrogradare și ar fi o mare performanță dacă ar reuși acest lucru.



În același timp, ar fi un pas uriaș ca antrenor. Eu mai vorbesc cu el. Îmi doresc foarte mult să ajungă să antreneze Inter. El făcea o glumă după ce a făcut egal cu Inter. M-a întrebat cu cine am ținut. I-am zis: 'De data asta, am ținut cu tine. Inter poate să câștige campionatul și fără punctele pierdute cu tine. Am ținut cu tine ca să scapi echipa de la retrogradare!'.



Ar fi super să antreneze Inter. Eu cred că are toate șansele să facă acest lucru. Mai are o etapă foarte grea la Parma. Joacă la Atalanta, care e o echipă excelentă din Italia, însă contra acestor echipe mari din Italia a reușit să obțină rezultate foarte bune. E un moment dificil pentru el și sper să-l treacă cu bine", a spus Victor Pițurcă, pentru PRO TV.

Simone Inzaghi ar putea pleca de la Inter în vară

Inter, care va înfrunta Paris Saint-Germain în finala UEFA Champions League programată pe 31 mai, la Munchen, este antrenată din 2021 de Simone Inzaghi (49 de ani). Italianul mai are contract până în 2026, însă Gazzetta dello Sport a scris recent că ar fi primit o ofertă uriașă de la Al Hilal: saudiții i-ar fi propus 20 de milioane de euro net pe sezon!

Chivu a jucat la Inter timp de șapte sezoane (2007-2014), iar la grupele de juniori a lucrat în intervalul 2018-2024. Cea mai mare performanță a obținut-o în sezonul 2021/2022, când a cucerit titlul în campionatul Primavera.