Antrenorul român, aflat la prima sa experiență la nivel de seniori, a fost abordat de conducerea Parmei după ce Fabio Pecchia (51 de ani) a fost demis. La noua sa echipă, Chivu va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare în ultimele 13 etape rămase din acest sezon.



Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil până în vară și, cel mai probabil, dacă se va salva de la retrogradare, Chivu își va prelungi înțelegerea pentru încă un an cu gruparea de pe ”Tardini”.



Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a analizat numirea fostului său elev la ”cârma” echipei din Serie A și a pus accentul pe începutul său de ”mandat”: ”Va fi foarte important”, spune ”Piți”.



Victor Pițurcă: ”Aș fi preferat ca el să meargă la Inter”



„L-am și felicitat aseară. Ceea ce i-am scris lui îți voi spune și ție. Va fi foarte dificil, foarte greu pentru el. Parma este într-un moment rău de tot. Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei. Parma nu are un lot chiar atât de rău, am văzut aproape toate meciurile lor.



Îi ținem pumnii. Să evalueze repede ce se întâmplă acolo pentru că nu are timp. Primul meci e cel mai important, are nevoie de puncte. E foarte important cum va începe. Oriunde este greu, nu numai în Serie A. În orice campionat e dificil să preiei o echipă care este la retrogradare. Cristi e un băiat inteligent, cunoaște foarte bine situația.



Are doi români acolo (n.r. Man și Mihăilă), se poate consulta cu ei. Chivu oricum e pe jumătate italian. Aș fi preferat ca el să meargă la Inter, nu la Parma. Inter a avut rezultate bune și a fost greu să-l dea afară pe Inzaghi. Trebuia să facă și el pasul acesta. Nu depinde însă nu doar de el”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sportpesurse.ro.



Antrenorul român va avea în față un parcurs dificil în ultimele 13 etape din acest sezon. Va întâlni echipe precum Inter Milano, Napoli, Atalanta sau Juventus, cu pretenții la titlu în Serie A.



Debutul lui Cristi Chivu la Parma va fi peste patru zile, când echipa sa va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Bologna, echipa de pe locul opt din Serie A.