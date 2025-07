Unde va fi prezent Dan Șucu în weekend. Anunțul italienilor: ”Alături de Raț”



Conform Pianeta Genoa, Dan Șucu li s-ar alătura CEO-ului Andres Blazquez, directorului sportiv Marco Ottolini și lui Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație la Val di Fassa.



Patron și la Rapid București, Șucu este așteptat la Moena, unde are loc cantonamentul lui Genoa înainte de startul noului sezon din primul eșalon al Italiei.



Sursa citată a sugerat că în weekend, Șucu ar putea asista la al doilea meci amical al sezonului, împotriva celor de la Mantova, de pe stadionul ”Benatti”.



”Dan Șucu este așteptat la Moena, locul unde are loc cantonamentul lui Genoa. Clubul din Villa Rostan a anunțat că patronul lui Genoa va fi, cel mai probabil, prezent în Val di Fassa, cu excepția unor eventuale impedimente, în weekendul viitor, pentru al doilea meci amical al sezonului, împotriva celor de la Mantova (sâmbătă, ora 16:00), pe stadionul Benatti.



Echipa va fi prezentată cu o seară înainte, vineri, într-un eveniment special: la petrecerea echipei 'rossoblu' vor participa și un artist și un influencer”, a scris Pianeta Genoa.

Genoa a încheiat stagiunea precedentă pe locul 13 cu 43 de puncte. Echipa pregătită de Patrick Vieira a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat 13 remize și 15 eșecuri.



Italienii s-au convins deja în privința lui Nicolae Stanciu, după transferul la Genoa



"Mijlocașul și-a lăsat deja amprenta în vestiarul de la Genoa datorită carismei sale. Căpitanul naționalei României aduce multă experiență, dar și tehnică și creativitate", scrie Tuttomercatoweb despre Stanciu.



Cuvinte frumoase despre Stanciu are și Stefano Sabelli (32 de ani), fundașul celor de la Genoa, care a vorbit despre noul său coleg într-un interviu pentru La Repubblica.



"Stanciu are o experiență internațională semnificativă, e căpitanul României și un jucător de top. Am vorbit cu el despre ultima sa experiență din Arabia Saudită și sunt sigur că ne va ajuta din punct de vedere tehnic. E clar că va fi un fotbalist important", a spus Sabelli, care are peste 100 de meciuri la Genoa.