TRANSFER URIAS pentru Radu anuntat de Gazzetta dello Sport! Il poate depasi pe Mutu in topul celor mai scumpi jucatori romani: afacerea FABULOASA pregatita de Inter

Italienii sustin ca au aflat ce se va intampla cu Ionut Radu in acesta vara.

Portarul roman a avut un sezon excelent cu Genoa, a impresionat la echipa nationala de tineret, iar in perioada de mercato este de asteptat sa faca pasul catre o echipa mai importanta. Jurnalistii italieni noteaza ca Radu va fi folosit de Inter pentru a-si regla conturile cu UEFA.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Radu va fi rascumparat in vara de Inter pentru 12 milioane de euro, dar nu va fi pastrat la Milano. Italienii vor sa-l vanda mai departe pentru cel putin 20 de milioane de euro. Motivul e reprezentant de regula fair-play-ului financiar. Pentru a nu intra in vizorul UEFA, Inter este nevoita sa aiba un profit de 30-40 de milioane de euro.

Radu a intrat deja in top



Ionut Radu este deja cel mai scump portar roman dupa transferul sau la Genoa care s-a ridicat la 9 milioane de euro. Urmatorul in top este Costel Pantilimon, cu doar 3,8 milioane de euro cu transferul sau de la Timisoara la Manchester City.

In conditiile in care Radu va fi vandut de Inter cu peste 22 de milioane de euro va deveni si cel mai scump jucator din istorie. Recordul este detinut in acest moment de Adrian Mutu, cu 22 de milioane de euro dupa transferul sau la Chelsea din 2003.