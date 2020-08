"Transfer" de SENZATIE la AC Milan! Sex-simbolul care a intrat in PIELEA "diavolilor". E sotia unui fotbalist celebru

Una dintre "bombele-sexy" din Italia a ajutat la prezentarea noului echipament al echipei lui Zlatan Ibrahimovic.

Clubul AC Milan le-a rezervat o surpriza fanilor pentru stagiunea care vine, pe piata aparand deja proaspata versiune a tricourilor de rezerva, mai exact optiunea a treia. La eveniment a participat si suedezul Ibrahimovic, semn ca atacantul nu va parasi formatia milaneza in aceasta toamna.

Pentru o mai buna promovare, in joc a intrat si una dintre sustinatoarele infocate ale "diavolilor", mai precis super-modelul Melissa Satta (34 de ani). Aceasta s-a imbracat in respectivul tricou de culoare albastra, alegand numarul 27 si postand imaginile sexy pe Instagram, unde a cules multe aprecieri, dar si reactii negative, bineinteles din partea suporterilor echipelor rivale.

Pasiunea Melissei pentru AC Milan nu e intamplatoare, de vreme ce sotul sau, cunoscutul ghanez de origine germana Kevin-prince Boateng (33 de ani) a evoluat in doua randuri pe San Siro, in perioada 2010-2013 si apoi in 2016. Cei doi au avut de-a lungul timpului, din 2011 incoace, o relatie cu multe suisuri si coborasuri, din care a rezultat si un copil, baietelul Maddox, in varsta de 6 ani.