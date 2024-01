Matteo Berrettini (27 de ani, 124 ATP) are motive să urască începutul noului an. Tenismenul italian s-a retras din turneul de mare șlem de la Melbourne, indisponibil fizic, după o recidivă a accidentării suferite la glezna dreaptă, în timpul US Open 2023.

În meciul cu Arthur Rinderknech, jucat la New York în vara anului trecut, finalistul Wimbledon 2021 și-a rupt un ligament al gleznei, iar acest incident l-a împiedicat să joace împotriva lui Stefanos Tsitsipas, în turul unu al Openului Australiei 2024.

Matteo Berrettini are două regrete adunate în primele zile ale noului an

Berrettini a început entuziasmat noul an și aștepta cu nerăbdare să joace în vara australiană de tenis, dar dorința nu i s-a îndeplinit.

Ba mai mult, Berrettini regretă acum că nu și-a petrecut Revelionul alături de iubită, prezentatoarea Melissa Satta. Deși trebuia să o însoțească într-o excursie în Maroc, în ultimele zile ale anului trecut, Berrettini a acceptat cererea antrenorului de a se antrena suplimentar la Monte Carlo.

Berrettini nu și-a însoțit iubita în Maroc, de Revelion

În prezent, Matteo Berrettini este acuzat de confuzie de fostul tenismen italian, Paolo Bertolucci, care vede neinspirată decizia acestuia de a se fi deplasat în Australia deși știa că nu se află în formă fizică suficient de bună.

„Merge până la capătul opus al Pământului cu probleme fizice, iar asta mă întristează. E trist că nu are o gândire clară. Nu te poți prezenta la un Grand Slam așa,” a spus Bertolucci, comentând situația lui Berrettini, conform Tennis World Italia.

Matteo Berrettini are o finală de Grand Slam în palmares - Wimbledon 2021 - dar și două semifinale, la US Open 2019 și Australian Open 2022.

