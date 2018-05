Standard i-a marit pretul lui Razvan Marin, Roma insista pentru transferul romanului! Cat cer belgienii dupa un sezon FANTASTIC al romanului

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Si Razvan Marin s-a rupt. El a ratat ultimul meci al lui Standard, care a terminat sezonul pe 2, peste fosta campioana - Anderlecht! De la petrecere n-a lipsit.



"Am avut un sezon foarte bun, cu multe goluri, multe pase de gol, am muncit sa ajung pana aici!", a declarat Razvan Marin la revenirea in Romania.

Standard i-a marit pretul lui Razvan Marin la 10 milioane de euro. Roma il asteapta in Italia: "Nu sunt disperat sa plec de la Standard, anul asta vom juca direct in grupele Europa League!".

Nationala joaca pe 31 mai cu Chile iar pe 5 iunie, la Ploiesti cu Finlanda!