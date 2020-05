Seducatoarea Viky Varga, balet ”fierbinte” pentru fotbalistul milionar Graziano Pelle! Cum a putut sa apara in fata lui

De origine maghiara, Viky Varga (27 de ani) e pe buna dreptate una dintre cele mai ”hot” partenere de viata ale fotbalistilor, ea traind de mult timp o poveste de dragoste cu atacantul italian Graziano Pelle.

In varsta de 34 de ani, fostul aacant din nationala Italiei joaca acum in China, la Shandong Luneng.

Pelle a fost unul dintre protagonistii precedentului campionat european, Euro 2016, cand a marcat doua goluri pentru Squadra Azzurra, dar a ratat si penalty-ul decisiv in urma caruia italienii au fost eliminati in sferturi de Germania. Dupa turneul final din Franta, Pelle a facut pasul spre fotbalul chinez, luand-o dupa el si pe frumoasa sa iubita, Viktoria Varga.

Model de talie internationala, unguroaica a lucrat in ultimii ani pentru agentii de moda celebre precum Fashion Models, Free Faces Management sau Look Models. De asemenea, a cochetat si cu actoria, avand ocazia sa joace in producția „Son of Saul”, un film cu numeroase premii la nivel mondial.

In plus, pe retelele de socializare, Viky Varga e o adevarata incantare, la fiecare aparitie. Cu un chip angelic si un fizic de felina, tanara stie cum sa se puna in valoare. Astfel, Viky poate fi admirata in toata splendoarea sa intr-un scurt filmulet in care danseaza lasciv in fata camerei, imbracata sumar, in lenjerie intima de culoare neagra si cu o camasa alba desfacuta provocator. Un balet ”fierbinte” de care s-a bucurat cu siguranta si Graziano, cei doi aflandu-se in carantina in provincia Shandong din estul Chinei, asteptand cu infrigurarea reluarea vietii normale.

Viky Varga si Graziano Pelle s-au cunoscut in urmă cu aproape 8 ani, atunci cand fotbalistul juca în Olanda, la Feyenoord. Italianul a remarcat-o pe Viky pe Facebook si i-a trimis un mesaj privat, solicitandu-i o întâlnire. „Cand mi-a raspuns ca e de acord, am lasat totul si am luat primul avion”, a marturisit Pelle. Deocamdata cei doi nu s-au casatorit, nici măcar nu s-au logodit, insă relatia de iubire e una puternica, Viky si Graziano pozand intr-un cuplu indestructibil.