Ronaldo, în umbra lui Mbappe? Poziția cluburilor PSG și Manchester City în legătură cu starul portughez e neașteptată

Cotidianul L'Equipe a vehiculat ipoteza potrivit căreia portughezul și-ar fi îndreptat atenția spre Manchester City, însă au apărut informații noi despre variantele pe care le are fotbalistul.

Jurnalistul Fabrizio Romano a explicat care este situația actuală a lui Cristiano Ronaldo. Potrivit acestuia, jucătorul caută "potențiale noi opțiuni", ținând cont de faptul că PSG nu este interesată de serviciile sale, iar Manchester City nu intenționează să plătească 25 de milioane de euro, atât cât cere Juventus pe portughez. În plus, italienii încă sunt convinși că Ronaldo va rămâne la club.

Cristiano Ronaldo situation ⚪️????????

He wanted to “look for potential new options”.

PSG are currently not interested.

Mendes contacted Manchester City but Juve want €25m and #MCFC have NO intention to pay any fee. “Complicated”.

Juve are still convinced that Cristiano will stay. pic.twitter.com/zGTF5Bymtp