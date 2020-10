Reactie in stilul IBRAHIMOVIC! La 39 de ani a decis DERBY-ul din Milan si a facut SENZATIE pe Instagram: ce a postat atacantul si cum i-a raspuns AC MILAN

Zlatan Ibrahimovic a facut senzatie dupa ce a scapat de Covid-19 si a reusit o dubla in duelul Inter 1-2 AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic a fost omul meciului in derby-ul orasului Milano si a reusit sa inscrie ambele goluri ale echipei sale in victoria cu 2-1 in fata lui Inter.

VEZI AICI GOLURILE.

Dupa meci, atacantul suedez a postat pe contul de Instagram o poza cu un Leu care tocmai a castigat o lupta pentru suprematie, iar in dreptul descrieri a scris: "Glorie".

Postarea a strans aproape 2.5 milioane de aprecieri in cateva ore, iar printre raspunsuri s-au regasit mai multe variante amuzante, inclusiv una din partea clubului:

"Pregatit pentru urmatoarea masa!", i-au transmis cei de la Milan, prin intermediul contului oficial de Instagram.

Un alt comentariu prevede un viitor lung al lui Zlatan in teren, in ciuda faptului ca a implinit recent 39 de ani:

"Este anul 2041. Zlatan inscrie golul victoriei in finala UEFA Champions League contra Barcelonei antrenate de Ansu Fati", se arata intr-un alt comentariu de la postarea suedezului.