Pleaca de la Genoa in iarna? Anuntul momentului in Serie A: Genoa isi cauta portar si vrea sa aduca de la Juventus

Ionut Radu ar putea sa aiba probleme la Genoa in partea a doua sezonului.

Mattia Perin, portarul plecat de la Genoa la Juventus, ar putea reveni in aceasta iarna. Potrivit lui Gianluca Di Marzio, Juventus si Genoa au inceput negocierile pentru imprumutul lui Perin. Daca mutarea se va realiza, cel mai probabil Radu isi va pierde locul de titular.

Presa italiana noteaza ca Genoa nu este multumita de prestatiile lui Radu din aceasta prima parte a sezonului, motiv pentru care cauta sa aduca un nou portar. Perin a plecat la Juventus in 2018 si era vazut drept inlocuitorul lui Buffon. Goalkeeper-ul in varsta de 27 de ani nu a reusit sa se impuna in prima echipa, a jucat doar 9 meciuri, si ar putea reveni sub forma de imprumut la Genoa.

Genoa are un sezon dezamagitor in Serie A. Dupa ce anul trecut a evitat la limita retrogradarea, acum Genoa se afla pe locul 19, penultimul, cu 11 puncte dupa 16 meciuri. Radu este al doilea portar din Serie A care a incasat cele mai multe goluri, 31 la numar. Doar portarul lui Lecce a incasat mai multe, respectiv 32.