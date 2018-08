Mai dau italienii o SUPER LOVITURA vara asta? Indiciul care anunta transferul 'TINUT LA SECRET': Cavani, noua mutare de senzatie

Serie A pare sa devina cel mai atractiv campionat al Europei in aceasta vara.



Capul de afis este tinut de transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus, Inter negociaza cu Modric, dar nici Napoli nu sta degeaba.

Napoletanii par sa pregateasca in secret revenirea lui Edinson Cavani. Atacantul uruguayan a fost vazut astazi in Napoli ceea ce ar putea reprezenta un indiciu serios in ceea ce priveste intentiile clubului italian.

La nivel declarativ insa, Napoli incearca sa stea departe de orice zvon legat de Cavani. "E un jucator care castiga 20 de milioane de euro la fiecare 10 luni. Nu cred ca pe final de cariera ar accepta un salariu mai mic cu 50%", a fost declaratia facuta ieri de De Laurentiis, patronul lui Napoli.

In ciuda declaratiilor oficiale, atat presa italiana, cat si cea franceza vorbesc despre interesul tot mai accentuat al celor de la Napoli pentru Cavani.

Cavani a evoluat pentru Napoli in perioada 2010-2013 si a marcat 38 de goluri in 43 de partide.