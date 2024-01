Jose Mourinho i-a dat răspunsul lui Napoli

Eliminată din Cupa Italiei și în afara locurilor pentru cupele europene, clubul a decis să scape de antrenorul Jose Mourinho și să-l instaleze pe Daniele De Rossi în locul său.

Portughezul nu duce, însă, lipsă de oferte. A fost dorit în Arabia Saudită, dar a refuzat propunerea venită din partea saudiților, iar acum s-a zvonit că ar putea reveni cât de curând în Serie A.

Napoli, campioana en-titre din Serie A, l-a dorit pe ”The Special One”, care ar fi purtat deja negocieri cu Aurelio De Laurentiis pentru preluarea postului de antrenor. Marca anunță în cursul zilei de sâmbătă că Mourinho s-a decis și nu va pregăti echipa de lângă Vezuviu, în ciuda zvonurilor.

În prezent, antrenorul echipei Napoli este Walter Mazzarri (62 de ani). Campioana Italiei este pe locul nouă în Serie A după 20 de runde, cu doar 31 de puncte, la 21 de puncte distanță de primul loc, ocupat de Juventus.

