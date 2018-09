Fratelli d'Italia. Duelul fratilor antrenori din Serie A

Doi frati se vor duela in acest sezon al primei ligi italiene de fotbal.

La inceputul acestui sezon, Bologna l-a numit antrenor pentru urmatoarele doua sezoane pe Filippo Inzaghi (44 ani), fostul mare atacant al lui AC Milan si Juventus si tehnicianul care a reusit, in editia precedenta de campionat, sa ajunga cu Venezia pana in play-off-ul de promovare in Seria A. Pippo l-a inlocuit pe Roberto Donadoni, care a plecat in luna mai, dupa ce Bologna a terminat sezonul trecut abia pe locul 15 in Serie A si s-a salvat cu emotii de la retrogradare.

Antrenorul Bolognei este fratele mai mare al lui Simone Inzaghi (42 ani), fost atacant de succes la Piacenza si Lazio, cel care o pregateste pe Lazio Roma din aprilie 2016. In sezonul trecut, lazialii au terminat pe locul al 5-lea in Serie A si au pierdut dramatic participarea in Champions League, dar vor juca in Europa League, intr-o grupa din care mai fac parte Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt si Apollon Limassol.

Primul meci direct dintre Bologna si Lazio va avea loc pe 26 decembrie 2018, pe terenul formatiei pregatite de Pippo Inzaghi, iar returul va avea loc pe 19 mai 2019, pe Stadio Olimpico din Roma. Cele doua echipe au un start de sezon mai greoi, dupa trei etape, Lazio ocupa locul 16 in Serie A, cu o victorie si doua infrangeri (dar a jucat cu Napoli si Juventus), in timp ce Bologna este pe locul 18, cu 1 egal si 2 infrangeri.

Autor: Gabriel Chirea