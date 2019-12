EXCLUS din lot si trecut pe lista de transferuri: vor sa-l vanda in iarna! Probleme pentru jucatorul vandut de Becali cu 2 milioane de euro

A plecat de la FCSB in vara, iar Gigi Becali a incasat o suma frumusica in schimbul sau: 2 milioane de euro.

Acum, Romario Benzar are mari probleme la Lecce, iar italienii vor sa il vanda in pauza de iarna. Fundasul roman a fost scos din lot pentru meciul cu Bologna, locul sau fiind luat de Giulio Donati, fost jucator la Inter si Bayer Leverkusen.

"Fundasul lateral roman are bagajele facute. A fost exclus de pe lista jucatorilor cu care Liverani va juca contra Bolognei. Locul sau a fost luat de Donati", scrie leccezionale.it.

Benzar a fost cel mai scump transfer al verii la Lecce si una dintre cele costisitoare achizitii din istoria clubului. Romanul a jucat in doar patru meciuri pentru italieni (3 in Serie A si unul in Cupa) si a fost trecut pe lista neagra. Lecce vrea sa isi recupereze o parte din investitie si planuieste sa-l vanda pe Benzar imediat ce se deschide perioada de transferuri.