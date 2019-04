Cristiano Ronaldo l-a scos din echipa! Super jucatorul pus pe lista de transferuri de Juventus

Juventus vrea sa se desparta de un super jucator in perioada de transferuri din vara.

Paulo Dybala a fost pus pe lista de transferuri de Juventus, noteaza goal.com. Conform sursei citate, oficialii clubului italian au luat aceasta decizie dupa ce starul argentinian si-a pierdut locul in echipa odata cu venirea lui Cristiano Ronaldo.



Adus de Juventus in 2015 de la Palermo pentru 40 de milioane de euro, Dybala a reusit sa marcheze 78 de goluri si sa ofere 31 de pase decisive in cele 179 de meciuri jucate pentru Juventus. In acest sezon, primul cu Cristiano Ronaldo la Juventus, Dybala a marcat doar 10 goluri.