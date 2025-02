Andrea #Pirlo and Cristian #Chivu has been offered to #Parma for the coach role

Cristi Chivu: "Am şi negociat cu anumite cluburi. Nu doar din România, fotbalul e universal"

Nu sunt disperat, în primul rând. Doi la mână, nu-mi place mediocritatea, vreau un proiect în care eu şi clubul suntem parteneri, că obiectivele mele sunt... mă dedic trup, suflet, cresc jucători şi am învăţat să cresc jucători prin ce am făcut. Nu cer experienţă să câştig, eu pot câştiga şi cu ăia mai mici, în acelaşi timp îi şi cresc, aduc şi plus valoare. Vreau un proiect care să creadă în lucrul ăsta.

Ok, nu sunt în măsură să aleg, că multă lume zice că n-am antrenat. Am antrenat destul, şase ani, am 30 de ani în fotbal. Am trăit în nişe vestiare, iar acelea m-au învăţat mai mult decât un antrenor care antrenează de 10 ani. Am văzut şi ce înseamnă miliardari egoişti, şi miliardari cu cojones, pe mine nu mă păcăleşte nimeni, că am văzut tot ce se poate vedea într-un vestiar şi înţeleg dinamica unui vestiar.

N-am spus niciodată nu (n.r. - negocieri în România). Am şi negociat cu anumite cluburi. La unele, din start nu mi-a plăcut abordarea, cu unele am vorbit. Nu doar din România, fotbalul e universal şi nu-l putem păcăli.

Noi ce cerem? Performanţă pe ce? Pe nimic, trebuie să avem organizare, o fundaţie, care să ne permită să performăm. Antrenorul e ăla care pleacă dacă se pierd meciurile. Păi, de ce să plec eu? Hai să fim parteneri, eu te ajut să facem ceva pe termen lung", a declarat Cristi Chivu, într-un interviu pentru SuperBet.