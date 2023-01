Ce scriu jurnaliștii din Italia, după ce GOAL a dezvăluit că Mutu e favorit să preia Salernitana

Ca urmare a înfrângerii usturătoare cu Atalanta, scor 2-8, gruparea din Salerno caută un nou antrenor care să conducă echipa în partea a doua a sezonului, iar unul dintre numele apărute în presa italiană a fost cel al lui Adrian Mutu, antrenorul Rapidului.

Cu toate acestea, celelalte publicații din Italia vin cu variante de antrenori mai experimentați pentru banca tehnică a celor de la Salernitana.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie pe contul său de Twitter că șefii celor de la Salernitana vor avea o ședință în această seară la Roma, iar principalele nume care ar putea prelua echipa sunt Roberto D'Aversa, fostul antrenor de la Parma, și Giuseppe Iachini, un antrenor cu experiență la nivel de Serie A.

Si va verso l’ipotesi traghettatore per la #Salernitana: vertice stasera a Roma tra il presidente Iervolino e il ds De Sanctis per scegliere il nuovo tecnico. Al momento i nomi più caldi restano Roberto #DAversa e Beppe #Iachini: si ragiona per contratto di 6 mesi con opzione