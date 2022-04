Victorie pentru naționala României în meciul cu Insulele Feroe din preliminariile Campionatului European de handbal feminin! Urmează „finala” cu Austria 

România s-a duelat cu Insulele Feroe în preliminariile Campionatului European de handbal feminin și a reușit să câștige la diferență de 10 goluri. Prima repriză a „tricolorelor” a fost una modestă, jocul fiind lent și cu multe erori în lanț comise.

Astfel, naționala României a intrat cu 13-11 avantaj la pauză și a reușit să rămână în fața gazdelor pe durata întregii partide, cu Cristina Neagu și Crina Pintea drept „jucătoare cheie” în victoria importantă. Cele două au reușit să înscrie împreună 13 goluri, Pintea având 8 reușite, fiind și cea mai bună marcatoare din meci.

WATCH: Daciana Hosu builds a wall in the #Romania goal to stop the #FaroeIslands attack, not once, not twice, but thrice!!!! #ehfeuro2022 #playwithheart

????https://t.co/H6bi0q9vBC pic.twitter.com/LJrzIWX47X