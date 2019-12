Tadici a TUNAT dupa umilinta cu Japonia! Ce a spus fostul selectioner despre prestatia rusinoasa a Romaniei la CM de handbal

Romania a terminat Grupa Principala pe ultimul loc, cu 0 puncte.

Esecuri pe linie pentru tricolore in Main Round, la Campionatul Mondial de handbal din Japonia: 27-18 cu Rusia, 34-22 cu Suedia si 37-20 cu Japonia.

Infrangerea din ultimul meci este una rusinoasa, avand in vedere ca vine impotriva unei tari in care campionatul intern are doar 9 echipe si este semiprofesionist. De asemenea, Japonia a mai avut doar o singura victorie impotriva unei natiuni europene, in 17 participari la campionatele mondiale, contra Muntenegrului, in 2017, scor 29-28.

Romania termina astfel pe locul 12 si va avea o grupa infernala la turneul preolimpic cu Coreea de Nord, locul 4 si locul 5 de la CM 2019.

Dupa meci, fostul selectioner al Romaniei si antrenorul lui HC Zalau a oferit declaratii si a spus ca e necesara o demisie in bloc la nivelul federatiei.

Cred ca ma simt la fel cum se simt toti oamenii implicati in handbal. Toti cei care incearca sa produca handbal de mai multi ani, in cazul meu, de peste 40 de ani. Niciodata nu am fost la fel de mahnit după o competitie, nici după cea din 2001 (n.red. Romania a terminat pe 17 la Mondialul din 2001). Atunci stiam si aveam speranta ca putem renaste, asa cum s-a si intamplat.

Sunt multe lucruri de dezbatut, cred ca sunteti de acord. Nu mai putem sa mai fim catalogati cu atacuri dure cand spui niste realitati. Probabil va fi implicat si Consiliul de Administrație. Sa-si faca datoria si sa faca o analiza vis-a-vis de performantele handabalului romanesc.

E vorba de o demisie in bloc, in principal a celor care nu au avut timp sa se uite ce se intampla si s-au ascuns dupa deget. Nu este treaba noastra. Directia in care ne indreptam nu este corecta, nu este buna. Trebuie sa strangem randurile si sa vedem ce se intampla in jurul acestor echipe nationale", a spus Tadici, la DigiSport.