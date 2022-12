Campioana la handbal feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă pentru prima dată, sâmbătă, în grupa B a Ligii Campionilor, în deplasare, de Gyor ETO, scor 32-30 (18-15). Principalele marcatoare au fost Gros 8 goluri, Oftedal 6, pentru Gyor, respectiv Kanor 7, Grozav 6, pentru Rapid.

În etapa a VII-a a grupei B s-a mai jucat partida dintre Lokomotiva Zagreb - Team Esbjerg 18-30, iar celelalte două dispute sunt între Buducnost - Storhamar şi Metz Handball - Kastamonu.

În primele partide din grupa B, campioana României a obţinut rezultatele: 31-27 cu Lokomotiva Zagreb, 32-32 cu Metz Handball, 33-26 cu Kastamonu Belediyesi GSK, 34-32 cu Team Esbjerg, 30-30 cu Buducnost şi 27-25 cu Storhamar.

După şapte etape, campioana României are 10 puncte în clasament, iar Gyor rămâne lider, cu 12.

Orlane Kanor is making today's highlight match her own with six goals in the first 12 minutes for CS Rapid Bucuresti against Györ ???? #ehfcl pic.twitter.com/0zavgjGpEU