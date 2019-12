Romania - Suedia, 13:30 | Romania se bate la un loc cat mai bun pentru turneul preolimpic

Tricolorele intalnesc selectionata Suediei la Kumamoto, de la 13:30

Suedia are 3 puncte inaintea meciului cu Romania si va intra pe teren extrem de motivata, pentru ca inca mai pastreaza sanse pentru semifinale.

Romania a iesit complet din lupta pentru a avansa in competitie dupa infrangerea contra Rusiei, dar inca poate spera la locul 4 in grupa principala. Pentru a realiza acest lucru, romancele trebuie sa invinga in ambele meciuri ramase, contra Suediei si Japoniei (maine, 11:00).

Calculele sunt multe, dar nu complicate. In eventualitatea in care Romania obtine 4 puncte din cele 2 meciuri, vom juca un meci de clasament pentru locul 7 (cu celelalt loc 4 din Grupa Principala 1), aceasta clasare fiind sinonima cu o grupa mai usoara la turneul preolimpic: doar o echipa din Europa si doua din afara ei.

Daca vom cadea dincolo de locul 7, vom profita de locul 4 obtinut la EURO 2018, dar vom avea o grupa grea, cu doua echipe din Europa si doar una din afara ei. Numai primele 2 clasate se vor califica la Jocurile Olimpice de anul viitor.

La turneele preolimpice vor participa 12 echipe, care sunt impartite in trei grupe de patru echipe. Primele doua clasate vor participa Olimpiada din Tokyo. In prezent sunt sigure de prezenta Senegal (locul 2 din Africa), China si Coreea de Nord (locul 2 si 3 din Asia), Argentina (locul 2 din America de Sud). Acestora li se mai adauga primele doua formatii clasate la Euro 2018, insa care nu se vor clasa pe pozitiile 2-7 la Mondialul din acest an. La competitia continentala de anul trecut ordinea a fost: Franta (campioana Europeana), Rusia, Olanda, Romania, Norvegia, Suedia, Ungaria si Danemarca.

Daca e sa privim la rece, un eventual loc in primele 8 natiuni din lume este o perfomanta buna, avand in vedere conditiile in care Romnia a ajuns la acest turneu final. Chiar selectionerul a iesit in fata dupa scandalul de dopaj de la Corona Brasov, cand a fost nevoie sa lase 4 jucatoare acasa, si a spus ca obiectivul initial (clasare in primele 7 pozitii) trebuie reconsideram: "Acum trebuie doar sa supravietuim".

Tomas Ryde a vorbit si despre situatia Cristinei Neagu inaintea meciului cu Suedia si spune ca sunt sanse mici sa joace in meciul de azi.

"Cristina este obosita acum, e normal sa fie asa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astazi iarasi. E obosita si nu mai are energie. Probabil ca va juca perioade scurte de timp, pentru ca nu vrem sa se repete ce s-a intamplat anul trecut (n.red. Cristina Neagu s-a accidentat grav la genunchi in meciul contra Ungariei de la EURO 2018). Cand esti obosit, te accidentezi, nu vrem asta", a spus suedezul.

