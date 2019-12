Probabil cea mai TRISTA FAȚĂ de Anul Nou! "A fost un an foarte greu pentru mine, sunt fericita ca se termina!" Mesajul Cristinei Neagu

'Balonul de Aur' din handbal a trecut prin momente dificile in 2019.

A luptat sa revina dupa o accidentare grava la genunchi si s-a chinuit sa-si recapete forma cea mai buna. Cristina a postat o imagine atipica pe Facebook in ultima zi din 2019. Neagu recunoaste ca e bucuroasa ca 2019 intra in istorie.



"2019 a fost un an foarte greu pentru mine. Asa ca nu pot sa fiu decat fericita ca se termina si sa sper ca anul ce vine va fi mult mai bun. Sa fie asa cum va doriti. Sa fim mai pozitivi, mai increzatori, si sa nu incetam sa credem in visurile noastre. La multi ani!", a scris vedeta CSM-ului pe Facebook.