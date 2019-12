"Nu-mi gasesc cuvintele..." Prima reactie a Cristinei Neagu dupa infrangerea ISTORICA impotriva Japoniei! Ce sanse are Romania sa mearga la Jocurile Olimpice

Romania a pierdut rusinos ultimul meci din Main Round, scor 37-20, contra Japoniei.

In urma esecului, Romania a terminat pe locul 12 si va avea o misiune grea la turneul preolimpic, unde va intalni locurile 4 si 5 de la aceasta editie a Mondialului + selectionata din Coreea de Nord.

Cristina Neagu, cea mai buna marcatoare a tricolorelor, cu 49 de goluri, a vorbit despre ceea ce s-a intamplat in Japonia si despre sansele Romaniei de a merge la Jocurile Olimpice de anul viitor.

"Este destul de greu de vorbit dupa o astfel de infrangere, dupa o astfel de grupa principala. Nu stiu... Am fost foarte fericite ca am ajuns aici, dar am facut meciuri foarte slabe. Contra Rusiei am facut 40 de minute chiar foarte bune si am fost egale cu ele, cu Suedia am jucat mai prost. Azi, dupa o asemenea infrangere, nici nu imi gasesc cuvintele. Eu cred ca nu asta e fata adevarata a Romaniei.

Din pacate, intr-un astfel de turneu, in care meciurile se succed foarte repede, daca nu iesi din starea proasta in care intri cand ai infrangere dupa infrangere, nu poti decat sa ajungi tot mai jos si performezi cum am facut-o noi azi. Peste 3 luni jucam in turneul preolimpic, care este foarte important.

Probabil va fi acelasi nucleu de jucatoare acolo si toata lumea trebuie sa intelega ca trebuie sa se antreneze mai bine la echipele de club, sa vina cu o pregatire mai buna. Foarte multe lucruri nu se pot face la nationala. Trebuie sa vii montat si sa te gandesti ca aici e un alt nivel. Cred ca si-au dat seama de asta si cele care pana acum nu au mai fost la nationala. Nivelul este mai ridicat decat in Liga Nationala.

De multe ori sunt cerute jucatoare la lot, dar Liga Nationala nu se poate compara cu un turneu final. Sper sa inteleaga ca este nevoie de mult mai mult pentru a juca la nationala si ca sa luptam pentru medalii. Vreau din tot sufletul sa merg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru mine ar fi ultima sansa sa merg", a declarat Neagu, pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, Cristina e de parere ca toti cei implicati sunt vinovati.

"Cu siguranta ca toata lumea e vinovata, incepand cu staff-ul si terminand cu jucatoarele. E clar ca lucrurile nu au fost asa cum trebuie nici din partea staff-ului. Nu pot eu sa vorbesc despre antrenor. Eu vorbesc despre fete pentru ca stiu ce simt. Nu pot vorbi despre antrenor. Sunt altii mai in masura.

Mai sunt 3 luni pana in martie. Jucatoarele merg la echipele de club si probabil ca ranile se vor mai inchide. Dar intr-un astfel de turneu, unde joci zilnic, infrangerile te afecteaza. Am jucat din rau in mai rau si am ajuns in această situatie", a incheiat Cristina Neagu.