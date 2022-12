Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins duminică, pe teren propriu, formaţia ungară FTC Budapesta, scor 30-24 (10-11), în etapa a şaptea din Grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare pentru CSM au fost Neagu 13 goluri, Omoregie 6, iar de la FTC s-a remarcat Malestein 5 reuşite. În poarta CSM, Marie Davidsen a avut 13 intervenţii.

În grupă s-au mai jucat în această etapă meciurile dintre Banik Most - Vipers 21-43, Krim Ljubljana - Odense 23-29, SG BBM Bietigheim - Brest Bretagne 25-25.

There was only one choice for today's Player of the Match: @CrisNeagu8 of @csm_bucharest

???? 1⃣3⃣ goals

???? 1⃣9⃣ shots

???? 5⃣ assists#HandmadeHistory #ehfcl #MOTW pic.twitter.com/Lq3C7lZhTX