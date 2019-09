INGROZITOR! Caz socant la CSM Ploiesti! Asistentul medical acuzat ca obliga fetitele din echipa sa se dezbrace in fata lui si le atingea in zonele intime

Din articol Directorul CSM Ploiesti stia despre caz, dar nu a pornit o ancheta

Situatie controversata la CSM Ploiesti unde parintii junioarelor au inceput un scandal impotriva asistentului medical de la echipa.

Mama unei fetite de 13 ani, jucatoare de handbal la CSM Ploiesti, a vorbit despre intamplarile revoltatoare din cadrul echipei de junioare si tratamentul la care erau supuse fetitele. Asistentul medical al echipei este acuzat de violare a intimitatii dupa ce mai multe fetite au povestit gesturile pe care acesta le facea.

Mama fetitei a venit sa ceara explicatii, moment in care antrenorul echipei a devenit agresiv verbal si a amenintat-o pe aceasta. Mai multi parinti sustin ca acesta se afla sub influenta alcoolului.

"Mi-a zis "Esti sigura ca o sa spui de Dochi (asistentul medical)?" Eu i-am raspuns ca da, iar el mi-a raspuns "iti asumi", apoi mi-a zis "lasa ca mai vedem". Ulterior, parintii care au asitat la scena mi-au spus ca ar fi zis ca imi trage vreo doua", a declarat mama fetitei pentru Ziarul Incomod.

Ulterior, au iesit la iveala detalii socante despre asistentul medical, care mergea peste fete in vestiar, le obliga sa se dezbrace in fata lui si sa mearga la dus, dupa care le verifica in timp ce faceau dus. Ba mai mult, asistentul le stergea pe fete si le atingea in zonele intime pe motive "medicale".

Antrenoarea Geta Opincariu a facut o sesizare in scris pentru directorul CSM Ploiesti, CSM Nica, in care i-a adus la cunostinta faptele asistentului medical. Antrenoarea sustine ca mai multe fete au vorbit cu ea despre aceasta situatie si au recunoscut obiceiurile asistentului. Geta Opincariu l-a surprins pe acesta in vestiar in timp ce fetele erau dezbracate.

Cristian Nica a recunoscut ca stia cate ceva despre situatia aceasta, insa doar vorbe, lipsite de dovezi. Acesta a actionat in urma sesizarii antrenoarei.

"Am stiut doar asa din vorbe. Intre timp, zilele trecute, am primit si o sesizare. Am luat deja masuri, i-am interzis sa mai participe la antrenamentele fetelor, responsabilitatea lui fiind sa asigure asistenta medicala la meciuri. Pana acum au fost doar vorbe, acum am inceput sa adun dovezi. Voi lua toate masurile care se impun", a declarat directorul CSM pentru sursa citata.