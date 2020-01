DECIZIE FARA PRECEDENT! Corona Brasov a fost retrogradata din Liga Nationala

Federatia Romana de Handbal a facut anuntul.

Corona Brasov a fost retrogadata oficial din Liga Nationala de handbal dupa scandalul imens de dopaj in care echipa a fost implicata. Nu mai putin de 17 jucatoare sunt suspecte ca au folosit tehnici nepermise de manipulare a sangelui si sunt in stare de suspendare pana la o sentinta a Agentiei Nationale Anti Doping.

Comisia de Disciplina a FRF a judecat recursul si a dat o decizie definitiva.

"In legatura cu procedura disciplinara deschisa impotriva C.S.M. Corona Brasov, Comisia, vazand punctul de vedere al acestuia, hotaraste:

Respinge exceptia necompetentei generale a Comisiei de Disciplina, ca neintemeiata

Respinge exceptia inadmisibilitatii sesizarii Comisiei de Disciplina, ca neintemeiata

In baza dispozitiilor Art. 62 alin. 2 din Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, sanctioneaza echipa de handbal feminin senioare a C.S.M. Corona Brasov cu descalificarea si pierderea punctelor obtinute in Liga Nationala, sezonul competițional 2019-2020", se arata in comunicatul oficial al Comisiei.