Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, a învins miercuri, în deplasare, cvadrupla câştigătoare a Ligii Campionilor TKW Kiel, scor 32-31 (17-16), în manşa retur din optimile Ligii Campionilor Machineseeker. Dinamo a ratat calificarea în sferturile de finală, însă ultimul meci a fost cel mai bun al sezonului pentru campioana României.

Principalii marcatori ai partidei au fost Ekberg 9 goluri, pentru formaţia germană, respectiv Kuduz 5 reuşite, pentru Dinamo. Golul victoriei a fost marcat de Akimenko.

În tur, formaţia germană s-a impus cu scorul de 41-28 (19-11) şi se califică fără probleme în sferturile Ligii Campionilor. THW Kiel a câştigat Liga Campionilor de patru ori (2007, 2010, 2012, 2020) şi a mai jucat patru finale, plus o medalie de bronz.

???? What a way to end an #ehfcl season! Bravo to Andrii Akimenko for making sure @CSDinamo go out on a high!#HandmadeHistory pic.twitter.com/OCf3MPg4f3