CSM STELAR! A reusit inca doua lovituri URIASE. Ce jucatoare au semnat azi cu Galacticele de la Bucuresti

Barbara Lazovic (Vardar) si Elizabeth Omoregie (Krim) vor juca la CSM din vara.

Lazovic este a 4-a jucatoare de la Vardar pe care pune mana CSM inaintea noului sezon. Interul dreapta a semnat pe un an si va avea numarul1 5 la CSM. Lazovic e internationala in Slvoenia, pe care a ajutat-o sa se califice la Mondialul din 2017.

Elizabeth Omoregie, coordonatorul lui Krim, a semnat tot pe un an si va avea numarul 17 la Bucuresti. Nascuta si crescuta in Bulgaria, Omoregie are din octombrie 2017 cetatenie slovena si joaca in nationala statului ex-iugoslav. Alaturi de Krim, Elizabeth a castigat doua titluri in Slovenia, trei Cupe si trei Supercupe.

In februarie, CSM a anuntat transferurile a alte 3 jucatoare importante: Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka Radicevic