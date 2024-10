În cadrul emisiunii găzduite de Andru Nenciu, căpitanul echipei CSM București, care recent și-a anunțat retragerea din activitate la finalul acestui sezon, a vorbit despre momentele cruciale ale carierei sale și despre visul care îi rămâne în această ultimă etapă a parcursului său profesional.

"Care este cel mai mare vis al tău?" Cristina Neagu a dat răspunsul



Cu un palmares impresionant și numeroase distincții internaționale, Neagu a dezvăluit că, în ciuda succeselor pe care le-a obținut de-a lungul anilor, dorința de a câștiga Liga Campionilor cu CSM București este ultimul mare obiectiv pe care și-l dorește împlinit înainte de retragere.



Pe lângă ambiția de a triumfa în Liga Campionilor, Neagu și-a exprimat și un mic regret legat de echipa națională.



"Mi-ar plăcea foarte mult să câștig Liga Campionilor cu CSM București. Este cam singurul vis care mi-a rămas practic. Așa cum am spus în dese rânduri, mi-ar fi plăcut foarte mult să câștig o medalie de aur cu Echipa Națională, dar acesta este deja un capitol închis.



Ce mi-a rămas ar fi extraordinar, senzațional, dar și daca nu o să se întâmple, cred că tot ce am realizat în cariera mea este foarte bine și am să mă bucur de fiecare meci pe care îl mai am până la sfârșitul sezonului, în orice fel", a spus Cristina Neagu la "Poveștile Sport.ro.".



O carieră legendară



Cristina Neagu, născută la 26 august 1988 în București, și-a început cariera la Clubul Sportiv Școlar nr. 5, iar de-a lungul anilor a devenit un simbol al handbalului mondial.



Este singura jucătoare desemnată de patru ori cea mai valoroasă handbalistă a lumii de către IHF (2010, 2015, 2016, 2018).



În palmaresul său individual, putem număra: